Американских военных в Афганистане объявили моджахедами

Генерал корпуса Морской пехоты США Роберт Неллер назвал американских военных в Афганистане и афганскую армию моджахедами. Слова Неллера приводит Task & Purpose.

«Террористы называют себя борцами за свободу, моджахедами — но они не таковы. Они преступники. Они изменники. Они прикрываются исламом. Они продают наркотики. Они убивают невинных людей. Ислам — не про это. Армия Афганистана и американцы — мы моджахеды», — сказал Неллер.

The Washington Post в январе писала, что США планируют направить в Афганистан еще тысячу человек. С их учетом численность американского военного контингента в стране составит 15 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп в августе 2017-го огласил новую стратегию Вашингтона в отношении Афганистана, в рамках которой США отказываются от быстрого вывода войск, а также расширяют полномочия военных для борьбы с боевиками.

Американские военные находятся в Афганистане с 2001 года, когда началась операция «Несокрушимая свобода», ставшая ответом на теракты 11 сентября.