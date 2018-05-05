Авианосная группа ВМС США начала наносить удары по Сирии‍

Операции стартовали 3 мая, удары наносятся из восточной части Средиземного моря, говорится в сообщении.

"Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок", — заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк.

Он отметил, что боевые вылеты в рамках операции «Непоколебимая решимость» призваны ликвидировать ИГ* и угрозу, которую оно несет для мирового сообщества.

В состав группы, помимо «Гарри Трумэна», входят крейсер «Нормандия», четыре эсминца с управляемым ракетным оружием и корабли сопровождения.

По данным коалиции во главе с США, на прошлой неделе в Сирии было нанесено 27 воздушных ударов.

Ликвидация последних оплотов

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт ранее заявила, что коалиция начала операцию по ликвидации последних оплотов ИГ*.

Дипломат отметила, что «борьба будет сложной», но США с партнерами одержат победу. По ее словам, дни ИГ* в Сирии и террор мирных жителей подходят к концу.

Иордании, Турции, Ирака и Ливана. Представитель Госдепа также отметила, что Вашингтон намерен совместно с партнерами работать для обеспечения безопасности Израиля

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США намерены расширить борьбу с ИГ* в Сирии и пока не намерены выводить войска, так как террористы в последнее время нарастили активность.

На этой неделе сирийский МИД направил в ООН письма в связи с последним ударом возглавляемой США коалиции, в результате которого, по данным агентства SANA, погибли 25 человек.

Продолжение массовых убийств граждан Сирии, а также систематическая поддержка террористов ИГ* со стороны коалиции направлены на подрыв суверенитета страны, говорится в обращении внешнеполитического ведомства.

Дамаск потребовал от Совбеза ООН исполнить обязательства и прекратить «военные преступления и преступления против человечества, совершаемые коалицией», а также присутствие американских и других иностранных военных, незаконно находящихся в арабской республике.

Коалиция должна остаться

На Западе же считают, что коалиция должна остаться в Сирии после разгрома ИГ*. Об этом, в частности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон . По его словам, это необходимо, чтобы «построить новую Сирию» и противостоять влиянию Ирана

"Даже после окончания войны против ИГ* США, Франция и наши союзники, все страны региона, даже Россия , Турция будут играть важную роль в создании новой Сирии. Но определять будущее, конечно, будет сирийский народ", — сказал Макрон.

По мнению французского президента, полный вывод международных сил укрепит позиции сирийского лидера Башара Асада Тегерана . Они, считает Макрон, подготовят новую войну и будут спонсировать террористов.

Кроме того, добавил президент Франции, западные страны не должны демонстрировать слабость в отношениях с Москвой, в противном случае Россия будет постоянно этим пользоваться.

Ранее Макрон заявлял, что именно он убедил президента США Дональда Трампа оставить американские подразделения в Сирии. Хозяин Белого дома, в свою очередь, говорил, что США могут «очень скоро» покинуть страну, а о мирном урегулировании «позаботятся другие».

Курс на развал Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров , со своей стороны, отметил, что страны Запада взяли курс на развал Сирии, в США, вопреки своим заявлениям, не намерены покидать ее территорию.

По его словам, «на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить», создают там местные органы власти. «Их к этому, кстати активно поощряет президент Франции», — заметил Лавров.

"Очевидное вмешательство во внутренние дела, нарушение всех мыслимых норм международного права и приличий", — охарактеризовал эту ситуацию российский министр.

Закрепление присутствия

Основная цель международной коалиции во главе с США — не борьба с ИГ*, а закрепление военного и экономического присутствия в регионе, считает министр обороны России Сергей Шойгу

"Они используют в своих целях силы международного терроризма и экстремизма. В качестве примера приведу Ирак и Сирию. Длительное время возглавляемая США мощнейшая коалиционная группировка из более 30 передовых в военном отношении государств не могла справиться с боевиками, а территории, подконтрольные ИГИЛ*, только расширялись", — сказал министр.

"Видимо, цель была другая — расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие", — заключил Шойгу.

Западная коалиция действует на сирийской территории с 2014 года без официального разрешения Дамаска и резолюций Совета Безопасности ООН.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>