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Переговоры США-КНР по торговле стартуют 3 мая в Пекине — Белый дом
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Переговоры США-КНР по торговле стартуют 3 мая в Пекине — Белый дом 

Прайм 1 час назад
ВАШИНГТОН, 30 апр /ПРАЙМ/. Переговоры США и КНР по торговле стартуют 3 мая в Пекине, сообщил Белый дом.
В делегацию США войдут министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.
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