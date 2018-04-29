Меркель, Макрон и Мэй готовы защищать торговые интересы Евросоюза 

Берлин, Париж и Лондон готовы защищать торговые интересы Евросоюза в случае введения США пошлин на европейскую продукцию. Об этом лидеры Германии, Франции и Великобритании договорились во время телефонных переговоров, передает ТАСС.
Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, лидеры обменялись мнениями и согласовали свои действия в свете переговоров Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся на этой неделе. США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако некоторые страны получили отсрочку до 1 мая.