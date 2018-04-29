Ещё
Меркель, Макрон и Мэй готовы защищать торговые интересы Евросоюза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель, Макрон и Мэй готовы защищать торговые интересы Евросоюза 

BFM.RU 58 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Берлин, Париж и Лондон готовы защищать торговые интересы Евросоюза в случае введения США пошлин на европейскую продукцию. Об этом лидеры Германии, Франции и Великобритании договорились во время телефонных переговоров, передает ТАСС.
Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, лидеры обменялись мнениями и согласовали свои действия в свете переговоров Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся на этой неделе. США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако некоторые страны получили отсрочку до 1 мая.
BFM.RU: последние новости
Сотни ветеранов АТО покончили с собой на Украине Медведев пригласил Обаму посмотреть на «клочья» от российской экономики Картер: действия США близки к военным преступлениям
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно389
Стала известна судьба детей осужденных в Ираке россиянок119
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас147
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера356
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына87
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение