В Баку заявили, что Азербайджан не присоединится к антироссийским санкциями

"Азербайджан не подключается к кампаниям, санкциям Запада, не позволяет использовать свою территорию в качестве плацдарма для других стран. Азербайджан не участвует в проектах, санкциях, соглашениях против дружеских народов России, Ирана и Турции. Но есть достаточная пропаганда, подстрекательство, давление", — написал Гасанов на своей странице в Facebook.