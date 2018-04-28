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В Баку заявили, что Азербайджан не присоединится к антироссийским санкциями
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В Баку заявили, что Азербайджан не присоединится к антироссийским санкциями 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 28 апр — РИА Новости. Азербайджан не подключается к санкциям и соглашениям Запада против России, Ирана и Турции, но давление на республику есть, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.
"Азербайджан не подключается к кампаниям, санкциям Запада, не позволяет использовать свою территорию в качестве плацдарма для других стран. Азербайджан не участвует в проектах, санкциях, соглашениях против дружеских народов России, Ирана и Турции. Но есть достаточная пропаганда, подстрекательство, давление", — написал Гасанов на своей странице в Facebook.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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