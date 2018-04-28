Переговоры Трампа и Меркель показали охлаждение, заявил Железняк

"Переговоры между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом стали явно непростыми для обеих сторон, а итог оказался невнятным и малорезультативным. Ясно одно — США не желает платить за безопасность Европы, о чем четко заявил американский президент", — цитирует Железняка его пресс-служба в субботу.

По мнению политика, требуемое США увеличение военных расходов на содержание НАТО для Германии может стать ценой, которую Берлин «заплатит за интересы своего бизнеса, несущего потери из-за американских антироссийских санкций».

"Но пока госпоже Меркель не удалось добиться заверения со стороны Вашингтона о пересмотре решения по введению ввозных пошлин на европейскую продукцию. А значит Германия и другие европейские страны, затронутые антироссийскими санкциями, продолжат из своего кармана оплачивать амбиции США", — пояснил он.

По словам депутата, санкционной политикой США против России недовольна не только Германия, но именно она несет самые большие убытки от нарушенных российско-германских экономических связей. Европу в лице Германии также беспокоит угроза выхода США из иранской ядерной сделки и ситуация вокруг Сирии , считает Железняк.

"Но главные вопросы и противоречия США и Германии лежат в экономической плоскости. При этом характер встречи двух политиков продемонстрировал охлаждение и напряженность в отношениях между странами. Сдержанность Трампа с Меркель особенно очевидна на фоне пышного приема Макрона, который намерен заручившись дружбой с Вашингтоном подвинуть Германию с лидирующих позиций в Европе", — считает парламентарий.