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Переговоры Трампа и Меркель показали охлаждение, заявил Железняк
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Переговоры Трампа и Меркель показали охлаждение, заявил Железняк 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Переговоры между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом оказались малорезультативными и продемонстрировали охлаждение и напряженность в отношениях между странами, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).
"Переговоры между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом стали явно непростыми для обеих сторон, а итог оказался невнятным и малорезультативным. Ясно одно — США не желает платить за безопасность Европы, о чем четко заявил американский президент", — цитирует Железняка его пресс-служба в субботу.
По мнению политика, требуемое США увеличение военных расходов на содержание НАТО для Германии может стать ценой, которую Берлин «заплатит за интересы своего бизнеса, несущего потери из-за американских антироссийских санкций».
"Но пока госпоже Меркель не удалось добиться заверения со стороны Вашингтона о пересмотре решения по введению ввозных пошлин на европейскую продукцию. А значит Германия и другие европейские страны, затронутые антироссийскими санкциями, продолжат из своего кармана оплачивать амбиции США", — пояснил он.
По словам депутата, санкционной политикой США против России недовольна не только Германия, но именно она несет самые большие убытки от нарушенных российско-германских экономических связей. Европу в лице Германии также беспокоит угроза выхода США из иранской ядерной сделки и ситуация вокруг Сирии, считает Железняк.
"Но главные вопросы и противоречия США и Германии лежат в экономической плоскости. При этом характер встречи двух политиков продемонстрировал охлаждение и напряженность в отношениях между странами. Сдержанность Трампа с Меркель особенно очевидна на фоне пышного приема Макрона, который намерен заручившись дружбой с Вашингтоном подвинуть Германию с лидирующих позиций в Европе", — считает парламентарий.
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