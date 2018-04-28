Оппозиция начала автопробег на север Армении

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В ЛНР обвинили спецслужбы Украины в попытках вербовки людей для терактов

Больше тысячи силовиков покончили с собой в Донбассе, заявили в Киеве

Судья приостановил на три месяца слушания по иску порноактрисы к Трампу