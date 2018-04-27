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Оппозиция начала автопробег из Еревана в Гюмри
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Оппозиция начала автопробег из Еревана в Гюмри 

Вести.Ru 27 апреля 2018
Фото: ТАСС
В Ереване стартовал автопробег армянских оппозиционных сил. Возглавляет его лидер движения Никол Пашинян. Путь займет около двух дней и завершится в городе Гюмри, втором крупнейшем населенном пункте страны, где состоится митинг.
Как сообщает агентство РИА Новости, на выезде из столицы стоят сторонники оппозиции, которые скандируют имя «Никол».
Напомним, 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку после массовых акций протеста. Оппозиция обвиняла его в неэффективном управлении. После этого Никол Пашинян объявил о желании возглавить правительство страны. Причем лидер движения пригрозил еще большими антиправительственными выступлениями, если его не изберут.
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