Япония и США договорились продолжить давление на КНДР

По данным агентства, к соответствующему соглашению они пришли в ходе состоявшихся в Аммане переговоров.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности к диалогу с Японией.

Как отмечалось, оба лидера подтвердили свою приверженность политике денуклеаризации КНДР.