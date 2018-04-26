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Франция пообещала увеличить поддержку международной коалиции в Сирии
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Франция пообещала увеличить поддержку международной коалиции в Сирии 

РИА Новости 41 минуту назад
РИА НОВОСТИ. ФРАНЦИЯ УВЕЛИЧИТ ПОДДЕРЖКУ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОАЛИЦИИ В СИРИИ, ПОДДЕРЖИТ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ США НА СЕВЕРЕ СТРАНЫ — МАКРОН
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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