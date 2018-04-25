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Страны G7 назвали неприемлемыми действия России в Сирии
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Страны G7 назвали неприемлемыми действия России в Сирии 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД и министров безопасности стран G7.
"Главы МИД G7 обсудили общую обеспокоенность по вопросам мира и безопасности, включая Сирию, Украину и КНДР. Затрагивая общие вызовы международному порядку, министры подняли тему российского дестабилизирующего поведения, включая неприемлемые действия России в Сирии, на Украине и в других соседних государствах", — говорится в заявлении.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не боится антироссийских санкций со стороны «большой семерки» (G7).
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