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Трамп предупредил о последствиях угроз Ирана в адрес США
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Трамп предупредил о последствиях угроз Ирана в адрес США 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в случае угрозы Соединенным Штатам заплатит цену, которую «немногие страны когда-либо платили».
"Если Иран будет нам угрожать каким-либо образом, он заплатит цену, которую немногие страны когда-либо платили", — заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Трамп продлил режим частичного снятия санкций с Ирана в январе, но объявил, что это продление будет последним. Трамп считает, что он может потребовать изменить некоторые аспекты договоренностей задним числом, а если Тегеран не согласится — вернуть санкции. Администрация уверяет, что подобная тактика не означает нарушения договоренностей.
Иран и «шестерка» международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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