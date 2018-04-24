Картер: действия США близки к военным преступлениям

Афганистане, Ираке и Картер ранее отмечал, что удары, которые с помощью беспилотников наносят США в Сирии Йемене , приводят к гибели мирных жителей, отмечает ТАСС

«Не думаю, что мы придерживаемся справедливого подхода к войне. Я думаю, что наша страна известна в мире, возможно, как самое воинственное из ведущих государств. Китай не участвовал в войнах с кем-либо с 1979 года», — констатировал Картер.

Бывшего американского лидера также спросили, считает ли он более серьезной угрозой для США Советский Союз в годы холодной войны или Россию в настоящее время. Он ответил, что Советский Союз был в большей степени угрозой.

Картеру, встречавшемуся в прошлом с руководством КНДР , также был задан вопрос о том, что он мог бы посоветовать президенту США Дональду Трампу перед планируемым саммитом с северокорейским лидером Ким Чен Ыном . «Я дал свою рекомендацию советнику Трампа по национальной безопасности, — сообщил Картер. — Северокорейцы хотят, чтобы имелось юридически обязывающее соглашение о том, что США не атакуют их, пока они сохраняют мир со своими соседями и другими странами. Если они получат это, а также гарантии и доказательства выполнения [соглашения], то они, вполне возможно, откажутся от ядерной программы».

Картер отметил, что не берется предсказывать итоги данной встречи, поскольку оба лидера довольно импульсивные люди, которые делают заявления без тщательной подготовки.