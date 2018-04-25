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Посол США в Армении прокомментировал ситуацию в стране
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Посол США в Армении прокомментировал ситуацию в стране 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
РИА Новости. США считают недемократичным избирать кандидата в премьеры Армении в ходе митинга — пресс-служба кабмина Армении по итогам встречи Карапетяна с послом
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Нужно прекратить дробить Сирию на части, заявила Могерини Киев объявил в розыск около шести тысяч оставшихся в Крыму украинцев В правящей партии Армении заявили, что их депутаты не поддержат оппозицию
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