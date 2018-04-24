Лавров не верит, что США действительно уйдут из Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не верит в искренность заявлений президента США Дональда Трампа о том, что американские военные покинут Сирии сразу после того, как с боевиками «Исламского государства» * будет покончено. Министр отметил, что, вопреки официальной риторике Вашингтона, американские военные не только не собираются покидать Сирии, но, напротив, активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата, где создают местные органы власти, пишет РИА Новости "Очевидное вмешательство во внутренние дела, нарушение всех мыслимых норм международного права и приличий", — сказал Лавров. Ранее Лавров заявил, что ракетный удар, нанесённый силами коалиции в ночь на 14 апреля, сильно осложнил работу ООН по политическому урегулированию конфликта в САР. Новости войны в Сирии: Шойгу рассказал, куда перемещаются из Сирии боевики ИГ * «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.