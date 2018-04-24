Лавров: США не уйдут с территории Сирии, несмотря на заверения Трампа

«Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, Соединённые Штаты клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое «Исламское государство» [запрещена в РФ]», — цитирует слова Лаврова RT.

Причиной такого заявления, по словам министра иностранных дел, является откровенная направленность многих стран на развал Сирии.