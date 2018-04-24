Лавров: США не уйдут с территории Сирии, несмотря на заверения Трампа 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что, не смотря на заверения Трампа, США не намерена выводить войска из Сирии.
«Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, Соединённые Штаты клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое «Исламское государство» [запрещена в РФ]», — цитирует слова Лаврова RT.
Причиной такого заявления, по словам министра иностранных дел, является откровенная направленность многих стран на развал Сирии.
Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявляла о намерении президента США Дональда Трампа отозвать солдат из Сирии, сообщает Газета.ру.