Ещё
США отказались восстанавливать подконтрольные Дамаску территории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США отказались восстанавливать подконтрольные Дамаску территории 

ТВ Центр 40 минут назад
Фото: ТВ Центр
США не собираются восстанавливать разрушенные районы Сирии, которая находятся под контролем президента страны Башара Асада, сообщает РИА Новости.
В Белом доме считают, что таким образом удастся подтолкнуть «политический процесс» в Сирии. Также чиновники сообщили, что мирное урегулирование конфликта должно проходить посредством женевского процесса под эгидой ООН.
Ранее Асад заявил, что на восстановление разрушенной за семь лет инфраструктуры потребуется около 400 миллиардов долларов и до 15 лет работы.
ТВ Центр: последние новости
США не отказались от идеи новых санкций в отношении России Трамп решил повременить в введением новых санкций против России СМИ: Трамп планировал нанести удар по российским ПВО в Сирии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России289
Масляков резко пригрозил Светлакову301
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ552
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны270
Центр Еревана парализован84
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
00:13
Смерть от урагана попала на видео
Происшествия
03:27
Все поваленные ураганом деревья убрали
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение