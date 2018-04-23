США отказались восстанавливать подконтрольные Дамаску территории

В Белом доме считают, что таким образом удастся подтолкнуть «политический процесс» в Сирии. Также чиновники сообщили, что мирное урегулирование конфликта должно проходить посредством женевского процесса под эгидой ООН

Ранее Асад заявил, что на восстановление разрушенной за семь лет инфраструктуры потребуется около 400 миллиардов долларов и до 15 лет работы.