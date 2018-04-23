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Климкин: администрация Трампа и Конгресс США едины в поддержке Украины
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Климкин: администрация Трампа и Конгресс США едины в поддержке Украины 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ОТТАВА, 23 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа и Конгресс едины в своей позиции по поддержке Украины. Об этом в воскресенье агентству The Canadian Press заявил глава украинского МИД Павел Климкин, который в Торонто провел встречу с и. о. госсекретаря США Джоном Салливаном.
"У нас есть четкая и последовательная поддержка двух палат [Конгресса] на [Капитолийском] холме. Нас также поддерживают и в администрации [президента Трампа]", — сказал он. Климкин уточнил, что в этом его заверил и. о. госсекретаря США Джон Салливан, с которым он провел «очень хорошую встречу» в субботу на полях министерской встречи стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).
Ранее МИД Канады распространил заявление министров иностранных дел «семерки», в котором они подтвердили приверженность правительств своих стран по поддержке Киева, а также отметили, что политика санкций в отношении РФ из-за Украины продолжится.
В воскресенье в Торонто проходит встреча министров иностранных дел стран Группы семи. Согласно сообщению канадского МИД, одними из главных тем повестки стали Россия, Северная Корея, Сирия, Мьянма и Венесуэла. Приглашение на встречу также получил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который принял участие в ряде сессий министерского саммита.
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