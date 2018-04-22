План Волкера: США ждут ответа России

По ее словам, США хотят помочь найти решение в Донбассе, глядя на «смерть и разрушения, которые вызваны силами, которые контролируются Россией последние четыре года». Курт Волкер руководит этими усилиями США, «пытаясь работать не только с россиянами, но и с Украиной и партнерами, прежде всего с „нормандской четверкой“, добавила она.

»У него, очевидно, есть план. Он работал с россиянами над этим, и сейчас мы ожидаем ответ России, и пока его не получили. Я думаю, что следующий шаг за Россией", — сказала Йованович.