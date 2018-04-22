План Волкера: США ждут ответа России 

Соединенные Штаты ожидают ответа российской стороны на план по разрешению ситуации в Донбассе, предложенный спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом рассказала в совместном интервью "Радио свобода" и украинскому телеканалу «112» посол США на Украине Мари Йованович.
По ее словам, США хотят помочь найти решение в Донбассе, глядя на «смерть и разрушения, которые вызваны силами, которые контролируются Россией последние четыре года». Курт Волкер руководит этими усилиями США, «пытаясь работать не только с россиянами, но и с Украиной и партнерами, прежде всего с „нормандской четверкой“, добавила она.
»У него, очевидно, есть план. Он работал с россиянами над этим, и сейчас мы ожидаем ответ России, и пока его не получили. Я думаю, что следующий шаг за Россией", — сказала Йованович.
Она также рассказала о разочаровании Вашингтона несоблюдением «пасхального перемирия» в Донбассе, передает "Интерфакс". «Ранения получают не только украинские военные, но и гражданское население», — возмущена госпожа посол.