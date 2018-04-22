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Президент Турции заявил об угрозе для страны со стороны США
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Президент Турции заявил об угрозе для страны со стороны США 

Российская Газета 13 минут назад
Фото: Российская Газета
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что угроза для его страны в Сирии исходит в первую очередь от «стратегических партнеров». Такое заявление он сделал в эфире телеканала NTV.
"США направили пять тысяч грузовых автомобилей с вооружением на север Сирии, — приводит ТАСС слова турецкого лидера. — Мы не можем купить у США оружие за деньги, зато они и силы коалиции могут бесплатно поставлять террористическим группировкам это оружие и боеприпасы. Так от кого исходит угроза? В первую очередь от наших стратегических партнеров".
Эрдоган называет «террористическими группировками» в Сирии курдов из отрядов «Силы народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС). Эти организации, по мнению Анкары, являются сирийским ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Против СНС и ДС турки с 20 января проводят военную операцию в регионе Африн на севере арабской республики.
Турция не скрывает своего недовольства тем, что США поддерживают сирийских курдов. Анкара считает, что Вашингтон совершает ошибку, вооружая отряды СНС и ДС.
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