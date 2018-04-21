Кадыров пригласил главу Госдепа США в тюрьму

Кадыров пригласил главу Госдепа США в чеченские тюрьмы

«Лицемерие Госдепа США не знает границ. В этом я никогда не сомневался, но в очередной раз убедился в правоте данного мнения, ознакомившись с разделом ежегодного доклада Госдепа о правах человека в мире. Я со всей ответственностью отвечаю господину Джону Салливану, что в его утверждениях о нарушении прав человека в Чечне и, тем более, безнаказанности, нет и доли правды», — написал Кадыров в своем Telegram.

Он подчеркнул, что в вопросах соблюдения фундаментальных прав человека ситуация в Чечне существенно лучше, чем в США.

«Я приглашаю будущего госсекретаря США посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе. Если условия содержания подследственных и лишенных свободы граждан, не лучше, чем в тюрьмах США, я публично принесу свои извинения. Но знаю, что сделать это мне никогда не придется», — заявил Кадыров.

Глава республики отметил, что Салливан в докладе, видимо, «перепутал ситуацию в Чечне с ситуацией в Америке».

«Бессовестным выглядит «обеспокоенность» США о правах человека в России в целом. Разве заботой о благополучии граждан России продиктованы бесчисленные санкции США против российских компаний, в которых работают миллионы человек? В Вашингтоне стремятся вызвать в России экономический кризис, лишить рабочих заработной платы, обречь их на жалкое существование», — добавил Кадыров.

В пятницу Госдеп обвинил власти Чечни в нарушении прав человека. По утверждению властей США, руководство республики поддерживает ущемление прав сексуальных меньшинств и жестокость по отношению к ним.