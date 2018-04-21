Ещё
Кадыров пригласил главу Госдепа США в тюрьму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На майские праздники планировались теракты
На майские праздники планировались теракты

Кадыров пригласил главу Госдепа США в чеченские тюрьмы 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана посмотреть чеченские тюрьмы, комментируя обвинения в нарушении прав человека.
«Лицемерие Госдепа США не знает границ. В этом я никогда не сомневался, но в очередной раз убедился в правоте данного мнения, ознакомившись с разделом ежегодного доклада Госдепа о правах человека в мире. Я со всей ответственностью отвечаю господину Джону Салливану, что в его утверждениях о нарушении прав человека в Чечне и, тем более, безнаказанности, нет и доли правды», — написал Кадыров в своем Telegram.
Он подчеркнул, что в вопросах соблюдения фундаментальных прав человека ситуация в Чечне существенно лучше, чем в США.
«Я приглашаю будущего госсекретаря США посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе. Если условия содержания подследственных и лишенных свободы граждан, не лучше, чем в тюрьмах США, я публично принесу свои извинения. Но знаю, что сделать это мне никогда не придется», — заявил Кадыров.
Глава республики отметил, что Салливан в докладе, видимо, «перепутал ситуацию в Чечне с ситуацией в Америке».
«Бессовестным выглядит «обеспокоенность» США о правах человека в России в целом. Разве заботой о благополучии граждан России продиктованы бесчисленные санкции США против российских компаний, в которых работают миллионы человек? В Вашингтоне стремятся вызвать в России экономический кризис, лишить рабочих заработной платы, обречь их на жалкое существование», — добавил Кадыров.
В пятницу Госдеп обвинил власти Чечни в нарушении прав человека. По утверждению властей США, руководство республики поддерживает ущемление прав сексуальных меньшинств и жестокость по отношению к ним.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трамп с ошибкой намекнул на незаконность назначения Мюллера Лавров: Россия обозначила США «красные линии» в Сирии В Раде объяснили невыполнение Минских соглашений Киевом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты ОЗХО посетили сирийскую Думу177
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина85
Трагедия армянского протеста167
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство48
Киев заявил о задержании «российского шпиона»353
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение