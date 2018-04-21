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Сешнс может уволиться вслед за Розенстайном
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Сешнс может уволиться вслед за Розенстайном 

Вести.Ru 1 час назад
Глава министерства юстиции США генпрокурор Джефф Сешнс пригрозил администрации президента Дональда Трампа уйти в отставку. Сешнс озвучил это во время телефонного разговора с юридическим советником Белого дома Дональдом МакГаном.
Как рассказали источники издания Washington Post, генпрокурор связал окончательное решение с судьбой своего заместителя Рода Розенстайна. Если Трамп уволит Розенстайна, то свой пост покинет и Сешнс, пишет РИА Новости. Сешнсу не нравится, как президент обращается с Розенстайном, и он в течение нескольких месяцев выказывал свою озабоченность.
Розенстайн руководит расследованием предполагаемых связей Трампа с Россией. В свою очередь, для расследования замминистра назначил спецпрокурора Роберта Мюллера.
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