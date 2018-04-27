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Генсек ООН призвал президента Армении к урегулированию кризиса в стране через диалог
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Генсек ООН призвал президента Армении к урегулированию кризиса в стране через диалог 

ТАСС 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
ООН, 27 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу переговорил по телефону с президентом Армении Арменом Саркисяном, подчеркнув важность урегулирования кризиса в стране через диалог сторон конфликта и в конституционных рамках. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь этим утром поговорил с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. Генеральный секретарь поздравил президента с избранием и подчеркнул необходимость мирного урегулирования [ситуации в стране в свете] недавних событий в стране через диалог и в конституционных рамках. Президент выразил признательность за поддержку ООН и согласился с генсеком в том, что важен диалог и консенсус", — сказал Дюжаррик.
В Армении уже две недели не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. В понедельник на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян. В среду в парламенте страны распалась правящая коалиция после выхода из нее партии «Дашнакцутюн».
Оппозиция требует избрать главой правительства «кандидата от народа». Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая.
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