СМИ: Трамп не намерен ослаблять санкции до полного уничтожения ядерного арсенала КНДР

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Президент Дональд Трамп призовёт Северную Корею принять быстрые действия по уничтожению своего ядерного арсенала, когда он встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, и не хочет существенно ослаблять санкции в обмен на заморозку ядерных и ракетных испытаний», — пишет издание.

Уточняется, что именно темпы уничтожения ядерного оружие и ослабление санкций после этого станут главными темами предстоящей встречи двух лидеров.

Ранее Трамп высмеял дающих ему советы по КНДР экспертов.