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Россия не будет обсуждать снятие санкций
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Лавров: Россия не будет делать никаких уступок в отношении пересмотра минских соглашений 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия никаких уступок в отношении пересмотра минских соглашений, на которых основано урегулирование конфликта в Донбассе, делать не будет. Об этом заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.
"Когда о чем-то договариваются, то эти договоренности выполняют. Если речь об Украине, то здесь есть минские договоренности и резолюции, единогласно одобренные СБ ООН, то их надо выполнять", — сказал министр.
"Обсуждать никакие критерии снятия санкций мы не будем и делать уступок в том, что касается переписывания договоренностей мы не собираемся", — подчеркнул Лавров.
Министр добавил, что спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер выступает с инициативами, которые перечеркивают минские соглашения по мирному урегулированию на Украине.
"Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступает с идеями, которые перечеркивают минские договоренности", — сказал российский министр. — Он заявляет, что инициатива России о том, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила охрану со стороны ООН, не отвечает задачам урегулирования, и нужно ввести пару десятков тысяч вооруженных — в том числе тяжелой техникой — солдат под флагом ООН, создать администрацию, и она будет писать законы о выборах [на юго-востоке Украины], проводить их и так далее. Это не имеет ничего общего с минскими договоренностями".
"Если это считается призывом к уступке со стороны России, то этого тоже не получится, — продолжил Лавров. — Любые идеи о выполнении минских договоренностей должны решаться между Киевом, Донецком и Луганском".
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