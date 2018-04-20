Лавров: Россия обозначила США «красные линии» в Сирии

«Еще до того как стали материализоваться планы нанести удары западной тройкой (США, Великобритания, Франция) начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов четко сказал, что если какие-то боевые действия так называемой коалиции нанесут ущерб российским военнослужащим, то мы будем жестко и четко отвечать. Причем, будем рассматривать в качестве законных целей не только сами ракеты, но и носители. Это было сказано четко и недвусмысленно», — сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что после этого были контакты на уровне военного руководства, на уровне генералов, между российскими представителями и командованием американской коалиции.

«Они были поставлены в известность о том, где у нас «красные линии», в том числе «красные линии» «на земле», географически. И, во всяком случае, результаты показывают, что они эти «красные линии» не перешли», — подчеркнул глава МИД.

Лавров также выразил мнение, что лидеры России и США Владимир Путин Дональд Трамп , а также военные двух стран на 100% не допустят военного противостояния.

«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие», — заявил Лавров.

Напомним, Россия осудила удар США, Франции и Великобритании по Сирии. Так, Путин назвал удар актом агрессии и нарушением международного права, включая Устав ООН , а Лавров указал на то, что нанесен он был под надуманным предлогом.

Средства ПВО ВС России не участвовали в отражении удара по Сирии, произошедшего на минувшей неделе.