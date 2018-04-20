Лавров заявил о связи Британии с химатакой в Сирии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Военные РФ обнаружили канистру с хлором в сирийской Восточной Гуте на территории, контролировавшейся боевиками, заявил глава МИД РФ Лавров в интервью РИА Новости.
"Наши военные продолжают обнаруживать все больше и больше интересных предметов. В частности, в одной из квартир была обнаружена канистра с химическим веществом, хлором, по-моему. Квартира, которая находилась на территории, контролировавшейся боевиками", — заявил министр.
"Эта канистра лежала на кровати, гладко прибранной. Никаких следов попадания этой канистры в комнату сверху или сбоку не обнаружилось", — подчеркнул Лавров.
Россия намерена предъявить этот факт экспертам ОЗХО, заявил глава российского внешнеполитического ведомства, чтобы «они не только посетили место того самого поливания водой, но и зашли в лабораторию, которую мы нашли, где обнаружены химические вещества, произведенные в Европе».
Экспертам ОЗХО также нужно посетить квартиру, где лежит эта канистра с хлором, сказал министр. «Так что там есть, что посмотреть», — подчеркнул Лавров.
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