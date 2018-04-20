Лавров заявил о связи Британии с химатакой в Сирии

Лавров рассказал об обнаружении канистры с хлором в Восточной Гуте

"Наши военные продолжают обнаруживать все больше и больше интересных предметов. В частности, в одной из квартир была обнаружена канистра с химическим веществом, хлором, по-моему. Квартира, которая находилась на территории, контролировавшейся боевиками", — заявил министр.

"Эта канистра лежала на кровати, гладко прибранной. Никаких следов попадания этой канистры в комнату сверху или сбоку не обнаружилось", — подчеркнул Лавров.

Россия намерена предъявить этот факт экспертам ОЗХО , заявил глава российского внешнеполитического ведомства, чтобы «они не только посетили место того самого поливания водой, но и зашли в лабораторию, которую мы нашли, где обнаружены химические вещества, произведенные в Европе».

Экспертам ОЗХО также нужно посетить квартиру, где лежит эта канистра с хлором, сказал министр. «Так что там есть, что посмотреть», — подчеркнул Лавров

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