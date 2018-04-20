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Глава Минфина США дал свою оценку эффекту от санкций против России
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Глава Минфина США дал свою оценку эффекту от санкций против России 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что считает новые санкции, введенные в отношении России наиболее эффективными за все время и выразил уверенность в том, что они имели необходимый эффект, об этом он заявил в эфире FOX Business.
"Введенные санкции были самыми эффективными. Используем ли мы военные меры, или экономические, мы всегда будем регулировать нашу стратегию в соответствии с тем, что, возможно, происходит за кулисами", — сказал Мнучин.
Министр также подчеркнул, что в случае, если американская администрация пойдет на новые ограничения в отношении России, то она «не станет объявлять об этом всему миру».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции против России будут введены тогда, когда Москва «действительно этого заслужит».
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