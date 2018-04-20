Власти США перечислили условия для улучшения отношений с Москвой 

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с российским послом в штатах Анатолием Антоновым. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. На своей первой встрече стороны обсудили состояние отношений между Вашингтоном и Москвой. Болтон отметил, что улучшение отношений пойдет на пользу и США, и России, однако для этого необходимо обсудить утверждения о «вмешательстве» Кремля в американские выборы в 2016 году и о возможной причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Москва отвергает оба обвинения. Помимо этого, Болтон выразил Антонову обеспокоенность Белого дома касательно ситуации на Украине и в Сирии.