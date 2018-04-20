Трамп не приедет на похороны Барбары Буш 

Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах Барбары Буш, сообщает The Hill со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Чтобы избежать неудобств, связанных с введением дополнительных мер безопасности, а также из уважения к семье Буш, президент Трамп не будет присутствовать на мероприятии", — говорится в заявлении.
В то же время отмечается, что Меланья Трамп посетит церемонию прощания.
Жена экс-президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего Барбара скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет.
Она прожила в браке со своим мужем, Джорджем Гербертом Уокером Бушем, 73 года; родила пятерых детей, у нее есть 17 внуков и 7 правнуков.