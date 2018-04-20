Вашингтон назвал условия для улучшения отношений США и России 

В США состоялась встреча советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона и посла РФ В США Анатолия Антонова. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Белого дома. Как отмечается в документе, в ходе своей первой встречи представитель российской и американской стороны обсудили состояние отношений между Россией и США.
«Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России», — подчеркивается в документе.
Однако, как сказал Болтон, для того, чтобы улучшить отношения нужно обсудить беспокоящие темы, такие как «вмешательство» России в выборы президента США в 2016 году, применение химоружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.
Напомним, ухудшение отношений между двумя странами вызвано ситуацией на Украине и вокруг Крыма.
Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва же, в свою очередь, приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение. В России неоднократно заявляли, что разговаривать с Украиной на языке санкций непродуктивно.
Ранее, как писал «ФедералПресс», депутат Госдумы Евгений Федоров высказал мнение, что с Украиной нельзя помириться, единственным решением проблем может быть лишь восстановление единого государства.