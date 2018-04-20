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Земан уверен, что диалог РФ и США свидетельствует об отсутствии холодной войны
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Земан уверен, что диалог РФ и США свидетельствует об отсутствии холодной войны 

ТАСС 26 минут назад
ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан не согласен с утверждением, что отношения между Россией и США понизились до уровня холодной войны. Об этом он заявил в интервью, которое транслировалось в четверг вечером пражским телеканалом Barrandov.
"Ничего такого сейчас нет, — подчеркнул он. — Происходит диалог [между Россией и США], иногда возмущенный, иногда острый. К слову сказать, президент [США Дональд] Трамп заявил, что больше никаких антироссийских санкций не будет. Если люди между собой разговаривают, даже, пусть, ругаются, значит это не холодная война".
Чешский лидер не исключает, что канцлер Германии Ангела Меркель, направляющаяся с визитом в США, попытается содействовать урегулированию отношений между РФ и США. Берлин, по его словам, может стать достойным посредником между Москвой и Вашингтоном. «Меркель, конечно же, может быть посредником», — отметил он.
Земан, комментируя ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии, подчеркнул, что он был незаконным. Его осуществление не поддержал СБ ООН.
"Я назвал эту атаку [удар по Сирии] проявлением ковбойского менталитета. Как известно, ковбои действуют очень импульсивно. Они после стрельбы задаются вопросом, кто же был виноват [в том, что произошло]", — сказал президент.
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