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В МИД заявили о попытках оппозиции и «Ан-Нусры»* создать автономию в Сирии
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В МИД заявили о попытках оппозиции и «Ан-Нусры»* создать автономию в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. У МОСКВЫ ЕСТЬ ДАННЫЕ О ТОМ, ЧТО СИРИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ И "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА"* ПРИ ПОДДЕРЖКЕ США ПЫТАЮТСЯ СОЗДАТЬ АВТОНОМИЮ НА ЮГЕ СИРИИ — МИД РФ
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