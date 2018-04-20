Белый дом назвал темы, которые Трамп планирует обсудить с Макроном

"Они обсудят недавние общие операции в Сирии в ответ на использование сирийским режимом химического оружия", — сказал представитель администрации в ходе телефонного брифинга. Также будут обсуждаться другие вопросы, касающиеся Сирии и Ближнего Востока, а также «злонамеренной роли Ирана на Ближнем Востоке» и договоренности с Тегераном по атому, добавил он.

Макрон начнет визит в США 23 апреля и встретится с Трампом 24 апреля в Белом доме, также 25 апреля он выступит в конгрессе США.