Ещё
Белый дом назвал темы, которые Трамп планирует обсудить с Макроном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белый дом назвал темы, которые Трамп планирует обсудить с Макроном 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах в Вашингтоне обсудят Сирию, Ближний Восток и проблему терроризма, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Они обсудят недавние общие операции в Сирии в ответ на использование сирийским режимом химического оружия", — сказал представитель администрации в ходе телефонного брифинга. Также будут обсуждаться другие вопросы, касающиеся Сирии и Ближнего Востока, а также «злонамеренной роли Ирана на Ближнем Востоке» и договоренности с Тегераном по атому, добавил он.
Макрон начнет визит в США 23 апреля и встретится с Трампом 24 апреля в Белом доме, также 25 апреля он выступит в конгрессе США.
РИА Новости: последние новости
Экс-советник Байдена заявил, что США "владеют четвертью" территории Сирии Лавров рассказал об обнаружении канистры с хлором в Восточной Гуте Сирийцы вышли на улицы с флагами в поддержку Асада, рассказал депутат
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина196
США уничтожили суперброневики наемников из РФ277
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»101
Известный музыкант умер в 28 лет93
В Сирии застрелили журналиста «Грозного»13
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение