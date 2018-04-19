Востоковед: Ким Чен Ыну удобна Швейцария для встречи с Трампом

Научный сотрудник Восточного факультета СПбГУ, политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН не исключила, что о встрече лидеров США и КНДР объявят постфактум.

«Как это произошло со встречей [директора ЦРУ ] Майка Помпео. Что касается места встречи, тоже, скорее всего, сообщат постфактум. Но если рассуждать логически, Швейцария выглядит наиболее перспективным местом проведения такой встречи. Она, как нейтральное государство, часто проводит подобные саммиты на самом высоком уровне по самым серьезным вопросам. Кроме того, Ким Чен Ын учился в Швейцарии, то есть для него эта страна хорошо знакома», — заметила она.

По мнению востоковеда, основных тем обсуждения будет две. «Естественно, денуклеаризация, условия, при которых она может состояться. И перед этой встречей, 27 апреля должна состояться встреча лидеров двух Корей, на которой может обсуждаться заключение мирного договора между странами. Сейчас между ними заключено перемирие. Однако без американцев он не может быть заключен. Поэтому на встрече Трампа и Кима, по всей видимости, будут обсуждаться условия этого договора. Американцы, подписав мирный договор, тем самым признают Северную Корею как государство. Это станет одной из гарантий безопасности режиму Кима», — заключила собеседница НСН.

Напомним, накануне Трамп подтвердил, что состоялась встреча директора ЦРУ Майка Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Помпео, который сейчас проходит слушания в Конгрессе перед утверждением его в качестве госсекретаря, для этого на прошлой неделе посетил Пхеньян.