WSJ: ФРГ попросит США освободить ее от участия в санкциях против России

Власти Германии намерены обратиться к руководству США с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых антироссийских санкциях. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, глава минфина ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон попросит США вывести немецкие компании из под действия санкций против России . При этом имеются ввиду не конкретные компании, а весь немецкий бизнес. Как отмечается, канцлер Германии Ангела Меркель также намерена обсудить данный вопрос на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце апреля. По мнению источников, давление на правительство ФРГ оказывают крупные компании, которые ведут бизнес в России и не хотят терять доход из-за отношений между Россией и США. Ранее Трамп назвал условие для введения новых антироссийских санкций.