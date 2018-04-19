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WSJ: ФРГ попросит США освободить ее от участия в санкциях против России
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WSJ: ФРГ попросит США освободить ее от участия в санкциях против России 

Газета.Ru 13 минут назад
Власти Германии намерены обратиться к руководству США с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых антироссийских санкциях. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, глава минфина ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон попросит США вывести немецкие компании из под действия санкций против России. При этом имеются ввиду не конкретные компании, а весь немецкий бизнес.
Как отмечается, канцлер Германии Ангела Меркель также намерена обсудить данный вопрос на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце апреля.
По мнению источников, давление на правительство ФРГ оказывают крупные компании, которые ведут бизнес в России и не хотят терять доход из-за отношений между Россией и США.
Ранее Трамп назвал условие для введения новых антироссийских санкций.
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