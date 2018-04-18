Ле Пен сомневается, что Париж участвовал в ракетных ударах по Сирии

Политик поставила под сомнение заявления о ракетном ударе и предшествующей химатаке

Ранее глава МИД Франции заявил, об уничтожении «склада химического арсенала, центра производства и исследовательского центра».

Ле Пен выразила сомнения в том, что Франция пошла бы на атаку якобы завода по производству химического оружия, так как это «риск убить тысячи людей, которые живут поблизости». Также она отметила, что сирийские власти не сообщали о потерях среди мирного населения.

Политик также поставила под сомнения всю информацию, «которая передается нам со стороны США ». Она напомнила, что «мы уже слышали много таких историй», например, о войне в Ираке , которую теперь признают «основанной на лжи».

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