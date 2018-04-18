Ле Пен сомневается, что Париж участвовал в ракетных ударах по Сирии 

Политик поставила под сомнение заявления о ракетном ударе и предшествующей химатаке
Глава французской партии «Национальный фронт» Мари Ле Пен сомневается в правдивости заявлений официального Парижа о ракетном ударе в Сирии, пишет ТАСС.
Ранее глава МИД Франции заявил, об уничтожении «склада химического арсенала, центра производства и исследовательского центра».
Ле Пен выразила сомнения в том, что Франция пошла бы на атаку якобы завода по производству химического оружия, так как это «риск убить тысячи людей, которые живут поблизости». Также она отметила, что сирийские власти не сообщали о потерях среди мирного населения.
Политик также поставила под сомнения всю информацию, «которая передается нам со стороны США». Она напомнила, что «мы уже слышали много таких историй», например, о войне в Ираке, которую теперь признают «основанной на лжи».
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