Экс-посол США в СССР: Россия смеется над Трампом

«Трамп, видимо, думает, что если он примет то, что его советники рекомендуют ему, в четные дни месяца и отвергнет их рекомендации в нечетные дни, в результате получится стратегия. В общем и целом, другие страны не знают, смеятся или плакать по этому поводу. Но в России, смех побеждает», — сказал Сестанович.