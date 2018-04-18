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Экс-посол США в СССР: Россия смеется над Трампом
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Экс-посол США в СССР: Россия смеется над Трампом 

Национальная Служба Новостей 16 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Бывший посол США по особым поручениям на постсоветском пространстве Стивен Сестанович заявил, что Россия смеется над президентом США Дональдом Трампом, сообщает Newsweek.
«Трамп, видимо, думает, что если он примет то, что его советники рекомендуют ему, в четные дни месяца и отвергнет их рекомендации в нечетные дни, в результате получится стратегия. В общем и целом, другие страны не знают, смеятся или плакать по этому поводу. Но в России, смех побеждает», — сказал Сестанович.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, коммментируя решение президента США отложить ввод новых санкций против России, сказала, что «президент четко дал понять, что он будет очень строг с Россией, но в то же время, хотел бы иметь с ними хорошие отношения».
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