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Советник Трампа: США рассматривают введение дополнительных санкций в отношении России
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Америка решила помешать Трампу

Советник Трампа: США рассматривают введение дополнительных санкций в отношении России 

Rambler News Service 18 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
США рассматривают введение дополнительных санкций в отношении России, однако решение по ним еще не принято. Об этом на брифинге заявил директор Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу, передает Reuters.
«Думаю, дело в том, что у нас есть набор санкций, дополнительные санкции находятся на рассмотрении, но решение по ним еще не принято», — заявил Кадлоу на брифинге в Палм-Бич, где должна состояться встреча Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Ранее о планах ввести новые санкции в отношении России заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Позднее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс также заявила, что США рассматривают введение санкций против России, и что «решение будет принято в ближайшее время».
В свою очередь издание The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США сообщило, что Трамп принял решение приостановить введение новых экономических санкций против России.
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