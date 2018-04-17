Советник Трампа: США рассматривают введение дополнительных санкций в отношении России 

США рассматривают введение дополнительных санкций в отношении России, однако решение по ним еще не принято. Об этом на брифинге заявил директор Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу, передает Reuters.
«Думаю, дело в том, что у нас есть набор санкций, дополнительные санкции находятся на рассмотрении, но решение по ним еще не принято», — заявил Кадлоу на брифинге в Палм-Бич, где должна состояться встреча Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Ранее о планах ввести новые санкции в отношении России заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Позднее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс также заявила, что США рассматривают введение санкций против России, и что «решение будет принято в ближайшее время».
В свою очередь издание The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США сообщило, что Трамп принял решение приостановить введение новых экономических санкций против России.