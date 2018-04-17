Советник Трампа: США рассматривают введение дополнительных санкций в отношении России 

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Что известно о готовящихся антироссийских санкциях США

"Ъ": Хантсман направил в МИД РФ предупреждение о новых санкциях США

Макрон в разговоре с Трампом и Мэй отметил отличную координацию сил при ударе по Сирии