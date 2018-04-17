Киев ожидает получить $2 млрд от МВФ в мае-июне

"Два миллиарда долларов — очередной транш от МВФ Украина может получить уже в мае-июне, в эксклюзивном интервью телеканала «Украина» об этом сказал министр финансов Украины Александр Данилюк. По его словам, МВФ ждет от Украины действенных шагов по борьбе с коррупцией", — сказали в эфире телеканала «Украина».

Ранее первый заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб сообщил, что регулятор ожидает получить очередной транш от Международного валютного фонда в третьем квартале 2018 года.

Он также добавил, что это технический расчет процедуры переговоров о получении транша и его согласования на техническом уровне.