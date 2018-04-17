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Киев ожидает получить $2 млрд от МВФ в мае-июне
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Киев ожидает получить $2 млрд от МВФ в мае-июне 

Газета.Ru 51 минуту назад
Глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что Киев может получить $2 млрд от МВФ уже в мае-июне. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Два миллиарда долларов — очередной транш от МВФ Украина может получить уже в мае-июне, в эксклюзивном интервью телеканала «Украина» об этом сказал министр финансов Украины Александр Данилюк. По его словам, МВФ ждет от Украины действенных шагов по борьбе с коррупцией", — сказали в эфире телеканала «Украина».
Ранее первый заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб сообщил, что регулятор ожидает получить очередной транш от Международного валютного фонда в третьем квартале 2018 года.
Он также добавил, что это технический расчет процедуры переговоров о получении транша и его согласования на техническом уровне.
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