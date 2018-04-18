США сообщили РФ об отсрочке введения новых санкций 

Власти США через посольство России в Вашингтоне сообщили Москве о том, что пока не будут вводить новые санкции в отношении РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в российском МИД.
«Я могу подтвердить, что США уведомили посольство России, что новых санкций пока не будет», — сказал собеседник агентства.
Ранее постоянный постпред США при ООН Никки Хейли в интервью CBS News заявила, что «грядут новые санкции» в отношении России из-за ситуации в Сирии. По ее словам, объявить о них Минфин США должен был в понедельник, 16 апреля, однако новые ограничения не были введены. Позже глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу заявил The New York Times, что Хейли своевременно не уведомили об изменении позиции Вашингтона по вопросу введения новых санкций против российской стороны.