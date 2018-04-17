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Посол США надеется, что Москва и Вашингтон найдут пути для сотрудничества
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Посол США надеется, что Москва и Вашингтон найдут пути для сотрудничества
РИА Новости
45 минут назад
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Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
РИА НОВОСТИ
.
МОСКВА
И ВАШИНГТОН ДОЛЖНЫ НАЙТИ ПУТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА, НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ — ПОСОЛ
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