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Посол США надеется, что Москва и Вашингтон найдут пути для сотрудничества
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Посол США надеется, что Москва и Вашингтон найдут пути для сотрудничества 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
РИА НОВОСТИ. МОСКВА И ВАШИНГТОН ДОЛЖНЫ НАЙТИ ПУТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА, НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ — ПОСОЛ США
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