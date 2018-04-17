Эксперт оценил сообщения о решении Трампа отложить новые санкции против России

«Это связано с тем, что продолжается борьба между Дональдом Трампом и так называемым внутренним американским государством. Она идёт с переменным успехом, и результатом является то, что американская политика оказывается крайне непоследовательной. Сам Трамп, он неоднократно об этом говорил, полагает, что США должны сконцентрироваться на решении своих внутренних проблем, уделяя как можно меньше внимания попыткам продвижения американской демократии в мире», — отметил Батюк.

По его словам, американская элита категорически против такой стратегии.

«Американский истеблишмент отвергает подобный подход, который можно охарактеризовать как «America first» («Америка прежде всего. — RT). Они считают, что США должны быть во главе либеральной революции в мире, осуществлять смену режимов. Поэтому заявления и действия членов команды Трампа часто противоречат тому, что пытается сделать сам американский президент. Это вызывает недоумение, за кем же последнее слово в Вашингтоне», — заключил Батюк.

Ранее, как сообщали СМИ, Трамп после консультации с советниками принял решение приостановить введение новых антироссийских санкций.