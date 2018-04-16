Президент Болгарии: результаты военного удара по Сирии «отрицательные» 

София, 16 апреля /Синьхуа/ — Президент Болгарии Румен Радев сегодня здесь заявил, что результаты военного удара по Сирии «отрицательные» и для решения сирийского вопроса нужно «меньше оружия, больше диалога».
Р. Радев сегодня выступил с лекцией в Университете национальной и мировой экономики в Софии. Отвечая на вопрос студента о военной операции США, Великобритании и Франции против Сирии, он сказал, что военный удар по Сирии имеет ограниченное политическое влияние на Сирию.
Р. Радев заявил, что операция США, Франции и Великобритании против Сирии означает, что ООН еще больше игнорируется, и это увеличивает риски, стоящие перед всем миром, а не сокращает их. —0—