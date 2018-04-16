Ещё
Президент Болгарии: результаты военного удара по Сирии «отрицательные»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Болгарии: результаты военного удара по Сирии «отрицательные» 

ИА Синьхуа 35 минут назад
София, 16 апреля /Синьхуа/ — Президент Болгарии Румен Радев сегодня здесь заявил, что результаты военного удара по Сирии «отрицательные» и для решения сирийского вопроса нужно «меньше оружия, больше диалога».
Р. Радев сегодня выступил с лекцией в Университете национальной и мировой экономики в Софии. Отвечая на вопрос студента о военной операции США, Великобритании и Франции против Сирии, он сказал, что военный удар по Сирии имеет ограниченное политическое влияние на Сирию.
Р. Радев заявил, что операция США, Франции и Великобритании против Сирии означает, что ООН еще больше игнорируется, и это увеличивает риски, стоящие перед всем миром, а не сокращает их. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
11 человек погибли при нападении в Афганистане США "развязали агрессию против Сирии" - сирийские СМИ Помощник президента США по вопросам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом Т.Боссерт ушел в отставку -- Белый дом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская подлодка спасла Сирию от Британии183
Российский «Панцирь» отбил атаку США688
Трамп отложил санкции против России169
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте61
Россия получила неожиданную поддержку145
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение