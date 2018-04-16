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Ни одну из выпущенных по Сирии ракет не сбили — Трамп
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Ни одну из выпущенных по Сирии ракет не сбили — Трамп 

Москва24 49 минут назад
Фото: Москва24
Все ракеты, выпущенные США и союзниками, достигли своих целей, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы запустили более 100 ракет, и они не сбили ни одну", — сказал он, передает "Газета.ру".
О том, что каждая ракета долетела до цели, президенту сообщили военные Соединенных Штатов, добавил Трамп.
Ранее в министерстве обороны РФ рассказали, что сирийская ПВО выпустила 112 зенитных управляемых ракет при отражении удара коалиции США, при этом удалось отбить 71 крылатую ракету.
Соединенные Штаты, Великобритания и Франция атаковали военные и гражданские объекты на территории Сирии 14 апреля.
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