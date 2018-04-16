МИД Нидерландов: ЕС обсуждает новые санкции против Сирии

ЛЮКСЕМБУРГ , 16 апреля. / ТАСС /. Главы МИД 28 стран — членов Евросоюза обсуждали возможность введения новых санкций против властей Сирии . Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок по итогам заседания Совета ЕС.

"Санкции против Сирии — безусловно, другие санкции не обсуждались", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Евросоюз какие-либо новые меры давления на другие страны.

При этом министр отметил, что «единственный путь вперед — это политические переговоры по урегулированию конфликта в Сирии».