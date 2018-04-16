МИД Нидерландов: ЕС обсуждает новые санкции против Сирии 

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Главы МИД 28 стран — членов Евросоюза обсуждали возможность введения новых санкций против властей Сирии. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок по итогам заседания Совета ЕС.
"Санкции против Сирии — безусловно, другие санкции не обсуждались", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Евросоюз какие-либо новые меры давления на другие страны.
При этом министр отметил, что «единственный путь вперед — это политические переговоры по урегулированию конфликта в Сирии».
Ситуация в Сирии, в частности удары США, Великобритании и Франции по территории этой страны 14 апреля были главными темами встречи министров иностранных дел 28 стран Евросоюза. Совет ЕС в своем итоговом заявлении «выразил понимание» авиаударов, согласившись, что их целью было «предотвращение дальнейшего применения химического оружия». Министры также заявили о невозможности военного решения в Сирии, возложив основную ответственность за продолжение боевых действий на Дамаск и его союзников — Москву и Тегеран.