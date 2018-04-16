Ещё
Адвокаты обжаловали запрет капитану «Норда» посещать Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокаты обжаловали запрет капитану «Норда» посещать Крым 

Газета.Ru 23 минуты назад
Решение об избрании меры пресечения в отношении арестованного украинским судом капитана крымского судна «Норд» Владимира Горбенко в виде личного обязательства, которое запрещает покидать Украину и посещать Крым, обжаловано, заявил адвокат Александр Руденко. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы подали апелляцию на второе решение суда, которым была избрана мера пресечения в виде личного обязательства", — отметил адвокат.
Ранее Владимир Горбенко, капитан арестованного на Украине судна «Норд», заявил, что он и экипаж судна находятся в заложниках у украинских властей.
12 апреля Россия потребовала от Киева прекратить издевательства над экипажем «Норда».
Газета.Ru: последние новости
Постпред России при ОБСЕ прокомментировал заявление США о новых санкциях Путин назвал хронические проблемы Москвы Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 26 снарядов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии231
Трамп предъявил России новое обвинение353
МИД предупредил россиян об угрозе31
Кремль призвал россиян не играть в прятки515
Кобзон доставлен в больницу177
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение