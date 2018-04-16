Адвокаты обжаловали запрет капитану «Норда» посещать Крым

"Мы подали апелляцию на второе решение суда, которым была избрана мера пресечения в виде личного обязательства", — отметил адвокат.

Ранее Владимир Горбенко, капитан арестованного на Украине судна «Норд», заявил, что он и экипаж судна находятся в заложниках у украинских властей.