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В ДНР отреагировали на планы Авакова
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В ДНР отреагировали на планы Авакова «вернуть контроль над Донбассом» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин заявил, что жители республики "без иллюзий" относятся к политике Киева. Его комментарий приводит RT.
"Это не в первый раз озвученная методика "зачистки" Донбасса со стороны украинских политиков. Нельзя считать Авакова автором этой идеи", — заявил Пушилин. Он также напомнил позицию ДНР по миротворцам в Донбассе: они должны быть размещены на линии соприкосновения.
Ранее Аваков поделился планом поэтапной "деоккупации" Донбасса, который он назвал "Тактикой мелких шагов, которым аплодируют все".
Владимир Путин также поддержал идею отправки миротворцев ООН на Украину при условии обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Россия предлагает разметить миротворцев исключительно на линии разграничения. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
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