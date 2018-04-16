Ещё
СМИ сообщили о недовольстве Трампа числом высланных из ЕС российских дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о недовольстве Трампа числом высланных из ЕС российских дипломатов 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Американский президент Дональд Трамп был крайне раздосадован тем, что страны Евросоюза в связи с «делом Скрипаля» выслали значительно меньше российских дипломатов, чем США. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным собеседников издания, Трамп был рассержен и накричал на своих советников, которые, по мнению американского президента, ввели его в заблуждение о масштабах высылки дипломатов со стороны ЕС. Трамп рассчитывал, что европейские страны объявят персонами нон грата аналогичное число сотрудников российских дипмиссий, что и США. Однако в результате США выдворили 60 российских дипломатов в то время как Германия и Франция — по четыре. Трампа это шокировало, утверждает источник газеты.
До официального решения источники Bloomberg в Белом доме говорили, что прежде чем объявить о высылке дипломатов Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США поступят так же.
26 марта США в знак солидарность с позицией Великобритании, обвинившей Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, объявили о высылке 60 российских дипломатов. В общей сложности около 30 стран решили выдворить 168 российских дипломатических работников. МИД России принял ответные зеркальные меры.
Ведомости: последние новости
Сирийская армия заявила об отсутствии жертв в результате ракетного удара Трамп о ракетном ударе по Сирии: миссия выполнена «Коммерсантъ»: Вашингтон предупредил Москву о подготовке новых санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки27
Согласована единая позиция по Сирии212
Россиянин уехал на дачу и пожалел25
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии295
Федеральный канал опозорился с Сирией119
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение