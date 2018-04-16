СМИ сообщили о недовольстве Трампа числом высланных из ЕС российских дипломатов 

Американский президент Дональд Трамп был крайне раздосадован тем, что страны Евросоюза в связи с «делом Скрипаля» выслали значительно меньше российских дипломатов, чем США. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным собеседников издания, Трамп был рассержен и накричал на своих советников, которые, по мнению американского президента, ввели его в заблуждение о масштабах высылки дипломатов со стороны ЕС. Трамп рассчитывал, что европейские страны объявят персонами нон грата аналогичное число сотрудников российских дипмиссий, что и США. Однако в результате США выдворили 60 российских дипломатов в то время как Германия и Франция — по четыре. Трампа это шокировало, утверждает источник газеты.
До официального решения источники Bloomberg в Белом доме говорили, что прежде чем объявить о высылке дипломатов Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США поступят так же.
26 марта США в знак солидарность с позицией Великобритании, обвинившей Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, объявили о высылке 60 российских дипломатов. В общей сложности около 30 стран решили выдворить 168 российских дипломатических работников. МИД России принял ответные зеркальные меры.