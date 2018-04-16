У Трампа есть три причины для вывода американских войск из Сирии, считает политолог

«Во-первых, Америка устала от войн, которые она вела и продолжает вести по всему миру. Эта усталость ложится тяжким бременем на американском электорате, и Трамп понимает, что после обещаний о выводе войск его популярность пойдет вверх», — сказал Манойло.

Он подчеркнул, что слова американского президента особенно имеют значение в контексте приближающихся выборов в конгресс, которые должны пройти в ноябре 2018 года.

Политолог проводит параллель с обещаниями экс-президента США Барака Обамы о выводе войск из Афганистана

«Он выиграл в популярности, но войска не вывел, а, наоборот, увеличил группировку американских войск. Американская же аудитория будет какое-то время и Трампа воспринимать как хорошего парня, который говорит правильные слова», — считает эксперт.

Вторая причина — намерение Вашингтона заставить региональных союзников взять на себя больше ответственности. США хотят тратить ресурсы своих партнёров и задействовать в военных конфликтах в основном союзнические силы, именно для этого создаются коалиции, пояснил Манойло.

«Тем самым США получают квалифицированное, хорошо подготовленное и зачастую бесплатное для них «пушечное мясо» из числа союзников. Трамп здесь тоже подходит прагматично — зачем нести расходы, если есть союзники, которых можно обязать так или иначе участвовать в военных операциях», — рассказал аналитик.

По словам политолога, третья причина связана с общей формулировкой заявления американского президента. Трамп может так же, как и его предшественник Обама, выполнить своё обещание лишь частично.

«В заявлении Трампа о выводе американкой армии речь может идти лишь о выводе части американских советников», — отметил Манойло.

По данным Центрального командования ВС США, на территории Сирии находятся около двух тысяч американских военных.